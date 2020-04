Superster uit NFL lapt lockdownregels aan zijn laars

In de meeste landen zorgt het coronavirus voor heel wat problemen. Ook in de Verenigde Staten zijn er strenge lockdownregels, maar niet iedereen houdt zich aan de regels. Zo ook NFL-ster Tom Brady.

Tom Brady maakte een transfer van de New England Patriots naar de Tampa Bay Buccaneers. Volgens Het Nieuwsblad wilde hij in Tampa gaan trainen in een park, maar het mocht eigenlijk niet omdat het park was afgespannen.

Een parkwachter zag Brady en hij stuurde de quarterback dan ook wandelen. Hij kreeg echter geen boete. Zijn huidige ploeg maakte van de gelegenheid gebruik om op Twitter nog eens te melden dat iedereen zeker binnen moet blijven.