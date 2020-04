Het hoofd van organisatiecomité Tokio 2020 spreekt duidelijke taal: "Dan zullen we de Olympische Spelen moeten annuleren"

De Olympische Spelen werden al met een jaar uitgesteld, maar als het coronavirus voor problemen zou blijven zorgen en we de pandemie niet onder controle krijgen, zouden de Spelen wel eens geannuleerd kunnen worden.

Yoshiro Mori, voorzitter van Tokio 2020, sprak duidelijke taal in een interview met de Japanse sportkrant Nikkan. "Als we de pandemie niet onder controle krijgen, zullen we de Olympische Spelen moeten annuleren."

Een tweede keer uitstellen is volgens hem niet mogelijk. Het zou financieel niet haalbaar zijn. Volgens Sporza heeft de voorzitter van de Japanse gezondheidsorganisatie laten weten dat een vaccin van cruciaal belang zou zijn, want zonder een (goed) vaccin zou het een moeilijke zaak worden om de Spelen te organiseren.