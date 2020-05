Na 1x zilver op Spelen en verschillende EK-medailles: carrière Pieter Timmers lijkt voorbij na nieuw uitstel

Opnieuw een zware klap voor Pieter Timmers. Onze topzwemmer krijgt niet de kans om in schoonheid af te sluiten op het EK. Daar had hij op gehoopt, maar het EK wordt net als de Olympische Spelen met een jaar uitgesteld. Voor Timmers betekent dat wellicht einde loopbaan.

Het uitstel van de Olympische Spelen was al een mentale tik voor Timmers. Daar was hij natuurlijk volop naar aan het toeleven en hij zag het als één van de weinige atleten niet zitten om nog een jaar langer door te doen om dan in 2021 deel te nemen aan de Spelen.

Timmers richtte zijn vizier vervolgens op het EK zwemmen, maar ook dat kampioenschap zal dus pas volgend jaar plaatsvinden. Als Timmers het niet zag zitten om zijn carrière tot 2021 te verlengen voor de Spelen, zal hij daartoe waarschijnlijk ook niet bereid zijn voor het EK.

SPELEN VAN 2016 ALS HOOGTEPUNT

Timmers behaalde zilver op de 100m vrije slag op de Olympische Spelen in 2016 in Rio de Janeiro. Ook in 2012 nam hij aan de Spelen mee. Op het EK was hij verschillende keren goed voor zilver of voor brons.