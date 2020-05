Peter Ebdon stopt noodgewongen met snooker: van 'The Ponytail' tot 'Mr Clean'

Peter Ebdon heeft meegedeeld dat hij jammer genoeg moet stoppen met snooker. De 49-jarige Engelsman kampt met een chronische nekblessure die het hem onmogelijk maakt om nog verder te doen.

"Er moeten twee wervels verangen worden, maar die operatie wil ik niet ondergaan. Als het misloopt, zit ik de rest van mijn leven in een rolstoel', verklaart Ebdon zijn keuze. "De chirurg zei me dat er zelfs geen garantie was op succes en dat ik over 10 jaar opnieuw zo'n operatie zal moeten ondergaan. Zonder operatie kan ik niet snookeren en dat is triest, maar dit is het einde van mijn carrière", kondigde Ebdon het nieuws aan.

Kleurenblind en wereldkampioen

Peter Ebdon begon zijn carrière met de bijnaam 'The Ponytail' vanwege zijn lange paardenstaart, maar in de laatste jaren van zijn carrière was Ebdon kaal, wat hem de bijnaam 'Mr clean' (Mr Proper) opleverde.

In 1991 werd Ebdon professioneel snookerspeler, in 1996 stond hij al op de derde plaats op de wereldranking. Maar vooral 2002 was een jaar 'grand cru' voor hem. In de finale van het wereldkampioenschap versloeg hij de Schot Steven Hendry na een nagelbijtende finale met 18-17.

Nog opvallend is dat Ebdon kleurenblind is. Als de bruine bal dicht bij de rode ligt, moet hij aan de scheidsrechter even vragen welke bal welke kleur draagt.