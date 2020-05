WK Zwemmen verhuist van 2021 naar 2022 na uitstellen Olympische Spelen

Voor Pieter Timmers kwam het WK Zwemmen sowieso al te laat, maar ook zijn actieve collega's zullen nog even moeten wachten.

De internationale zwemfederatie FINA heeft namelijk laten weten dat het WK Zwemmen met een jaar wordt uitgesteld. Door het verschuiven van de Olympische Spelen was het niet mogelijk om beide evenementen te laten doorgaan.

Het WK Zwemmen stond gepland voor de zomer van 2021, maar dan zullen dus de Olympische Spelen plaatsvinden. De FINA heeft nu besloten om het WK te verplaatsen naar mei 2022.

"We hopen dat de atleten tevreden zijn met onze beslissing. Het is volgens ons de juiste. We hopen vooral dat we hen nu wat meer duidelijkheid hebben gegeven."