Ook in de paardensport worden opvallende beslissingen genomen: "Het gaat niet door omwille van de Olympische Spelen"

De Internationale Federatie voor Paardensport FEI heeft een opvallende beslissing genomen voor volgend jaar. Ze hebben namelijk beslist dat de Europese kampioenschappen niet zullen doorgaan.

Volgens Sporza heeft het te maken met de Olympische Spelen. Het grootste sportevenement ter wereld is uitgesteld naar 2021, maar volgens de Internationale Federatie voor Paardensport FEI vallen deze evenementen niet te combineren.

Het gaat om het EK jumping, dressuur en eventing. Het ging normaal op twee verschillende locaties door, want jumping en dressuur gingen plaatsvinden in het Hongaarse Boedapest en eventing was voor het Franse Le Pin-au-Haras.