Opvallend: UFC gaat vanavond door ondanks positieve coronatest

Vannacht is er opnieuw sport te zien, want dan staat een evenement van de UFC op het programma. Er zullen heel wat topwedstrijden te bewonderen zijn, maar het was lang niet zeker of het wel kon doorgaan.

De Braziliaan Ronaldo Jacare Souza ging deze nacht normaal vechten bij het UFC-evenement, maar er is bij hem corona vastgesteld. Ook enkele personen bij zijn entourage was de test positief. Zijn gevecht is dan ook geannuleerd. Toch zijn er nog heel wat topwedstrijden te zien. Zo vecht Tony Ferguson tegen Justin Gaethje, Dominick Cruz tegen Henry Cejudo, Francis Ngannou tegen Jairzinho Rozenstruik en Anthony Pettis tegen "Cowboy" Cerrone.