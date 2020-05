Britse regering heeft besloten: vanaf dan mogen er opnieuw sportwedstrijden zijn in Engeland

In Engeland heeft de Britse regering beslist dat er terug sportwedstrijden gehouden mogen worden vanaf 1 juni. Het is goed nieuwe voor enkele bekende Engelse sporten zoals voetbal, cricket en Rugby.

Alle sporten liggen Engeland al een lange tijd stil. Het coronavirus zorgt er voor heel wat problemen want er zouden ongeveer 30.000 doden gevallen zijn in het land. Toch heeft de Britse regering nu beslist om sportwedstrijden terug toe te laten.

Heel wat sporten halen opgelucht adem, want ze willen snel terug kunnen beginnen. Zo ligt het paardrijden volgens de BBC al sinds 17 maart stil. Cricket en Rugby beginnen dan weer terug in juli en ook de Formule 1 komt in juli naar Engeland. De Premier League (voetbal) hoopt dan weer op 12 juni opnieuw te kunnen starten.