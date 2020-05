Ook iconisch sportevent moet wijken voor corona: Ironman Hawaï in 2021 twee keer in ruim acht maanden

Zelfs de allergrootste sportevenementen zijn niet veilig voor het coronavirus. Zoals in de lijn der verwachtingen lag, is nu ook de Ironman van Hawaï uitgesteld. Die zou op 10 oktober doorgaan, maar dat blijkt ettelijke maanden te vroeg te zijn.

Ter plekke vallen de problemen met betrekking tot corona nochtans mee, maar het zou een huzarenstuk worden om in oktober sporters uit alle uithoeken van de wereld op een veilige manier in Hawaï te krijgen. En al helemaal om hen een degelijke voorbereiding te gunnen.

Daarom geen Ironman van Hawaï op 10 oktober, zo besliste de Ironman Group. Die legde meteen al wel een nieuwe datum vast: 6 februari 2021. Dat betekent dat er twee edities komen in een tijdsspanne van iets meer dan acht maanden, want op 9 oktober van volgend jaar is het opnieuw afspraak in Hawaï. Vorig jaar was de Duitser Jan Frodeno het snelst aan de meet.

OOK WK HALVE AFSTAND UITGESTELD

Een aantal sporters uitten eerder al hun bedenkingen bij een Ironman van Hawaï in februari, maar zullen zich dus toch moeten schikken naar de wensen van de Ironman Group als ze willen meedoen. Ook het WK Ironman op halve afstand in Nieuw-Zeeland is overigens uitgesteld.