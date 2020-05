BV's nog eens aan het werk in "De Container Cup": Knappe prestatie van Rik Verheye, ongemakkelijke loopproef voor Saartje Vandendriessche

Gisteren was het in "De Container Cup" opnieuw de beurt aan de BV's. Rik Verheye en Saartje Vandendriessche kwamen langs. De eerstgenoemde maakte indruk en Vandendriessche had een ongemakkelijk moment tijdens de loopproef.

Rik Verheye deed het sterk in "De Container Cup". Zo was hij in de loopproef bijvoorbeeld sneller dan Elodie Oudraogo. Verheye zou uiteindelijk aan de leiding komen in het klassement van de Bekende Vlamingen. Saartje Vandendriessche staat bekend als een sportieve dame, maar tijdens de loopproef liep het mis. Ze deed het aanvankelijk niet slecht, maar op een gegeven moment begon haar broek af te zakken. In het eindklassement van de BV's staat ze op de vijfde plaats.