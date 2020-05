Snooker heeft datum klaar voor heropstart: "We hebben hard gewerkt tijdens de lockdown"

In het snooker hebben ze een datum klaar voor de heropstart van het seizoen. De Championship League zal namelijk doorgaan van maandag 1 tot donderdag 11 juni in de Marshall Arena in Milton Keynes

Volgens Het Nieuwsblad is er aan 128 spelers gevraagd om te komen en de 64 hoogst geplaatste spelers die op de uitnodiging ingaan zijn welkom. Ze moeten natuurlijk wel negatief testen op het coronavirus. Er zouden al enkele mooie namen toegezegd hebben, want zo zouden Judd Trump (de nummer 1 op de wereldranking) en Neil Robertson (de nummer 2 op de wereldranking) deelnemen aan de Championship League.