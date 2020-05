Stopt Pieter Timmers sneller dan verwacht met zwemmen? "Kans is bestaande dat we hem hier niet meer gaan zien"

De kans bestaat dat we Pieter Timmers niet meer op het hoogste niveau zullen zien zwemmen. De Belg is na een maand nog steeds niet in het Wezenbergbad geweest. Een teken aan de wand?

Het is niet duidelijk wat de toekomst voor Pieter Timmers zal brengen. Hij gaf eerder aan dat hij het EK nog wilde zwemmen, maar het coronavirus heeft daar op dit moment anders over beslist. Het plan valt dus in het water. Het Wezenbergbad is ondertussen een maand opnieuw open, maar volgens Het Nieuwsblad is Timmers er nog niet geweest. Coach Roland Gaastra legt uit dat de kans bestaat dat Timmers zelfs niet meer zal komen. "Het kan dat we hem hier niet meer gaan zien", legt hij uit.