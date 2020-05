Ex-wereldkampioen Ironman neemt binnenkort afscheid: "Mijn favoriete triatlon is mijn laatste wedstrijd"

Frederik Van Lierde is aan zijn laatste jaar bezig. Hij zal nog aan vier deelnemen dit seizoen en zijn favoriete wedstrijd, de Ironman France in Nice, zal zijn laatste triatlon zijn. Daarna neemt hij afscheid van de sport.

De 41-jarige Frederik Van Lierde is aan zijn laatste seizoen bezig. Hij heeft nu ook de kalender bekendgemaakt, want door het coronavirus heeft hij het uiteraard wat moeten aanpassen. Er staan nog vier wedstrijden op de agenda.

De ex-wereldkampioen Ironman zal op 11 oktober aan zijn laatste wedstrijd deelnemen. Het is de Ironman France in Nice, zijn favoriete triatlon. "Ik ga een allerlaatste keer proberen om daar voor de zesde keer te winnen. Het zou een hoogtepunt zijn in mijn carrière", aldus Van Lierde bij Het Nieuwsblad.