Dan toch geen titelgevecht voor Conor McGregor? "We moeten het niet verwachten in de nabije toekomst"

Er lijkt voorlopig geen titelgevecht te komen in de featherweigth-klasse tussen Kamaru Usman en Conor McGregor. Volgens Dana White, de president van de UFC, moeten we het niet verwachten in de nabije toekomst.

Het zag er lang naar uit dat Conor McGregor binnenkort tegen Kamaru Usman ging vechten. Usman is de kampioen in de featherweight, maar volgens UFC-president Dana White zal het duel nog niet voor direct zijn. Usman zal namelijk eerst tegen andere vechten. "Het volgende titelduel van Usman is tegen Covington, Masvidal of Edwards", aldus White. Het is nog niet duidelijk wanneer en tegen wie het volgende van Conor McGregor zal zijn.