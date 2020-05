Luca Brecel maakt zich klaar voor eerste snookertoernooi in maanden:"De honger is groot'

Ook de snookerwereld maakt zich klaar om opnieuw op te starten na een maandenlange stilte door het coronavirus. Op 1 juni gaat de Championship League snooker van start, met onder andere onze landgenoot Luca Brecel.

De Championship League zal met strenge maatregelen plaatsvinden. Publiek zal niet aanwezig zijn mogen zijn en de spelers mogen hun hotel niet uitkomen als ze niet aan de snookertafel staan. Toch is Luca Brecel zeer blij dat hij opnieuw zijn keu mag vastnemen.

"Na meer dan drie maanden zonder competitie is iedereen hongerig", reageert hij bij Sporza. "Ik heb zelf twee maanden pauze genomen en ben twee welen geleden opnieuw beginnen trainen. Ik heb nog nooit zo lang niet gesnookerd", omschrijft Brecel zijn coronaperiode.

Indrukwekkend deelnemersveld

Het deelnemersveld is alleszins niet min in Milton Keynes. Judd Trump (WS-1), Neil Robertson (WS-2), Ronnie O'Sullivan (WS-6) én Mark Selby (WS-7) zullen ook allemaal meedoen aan het toernooi. "Dat verraste mij ook, ik had verwacht dat toppers zich nog niet zouden inschrijven", is ook Brecel onder de indruk van het deelnemersveld.