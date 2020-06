Club doneert 1 miljoen dollar na dood George Floyd, maar komt daardoor in oog van storm terecht

De San Francisco 49ers doneerden 1 miljoen dollar na de brutale dood van George Floyd door politiegeweld. Maar dat kwam niet bij iedereen goed over, zeker niet vanwege het verleden van de 49ers.

Vorige week werd George Floyd het slachtoffer van rassengeweld in de Verenigde Staten. Bij zijn aanhouding ging een politie-agent met een knie op de nek van Floyd zitten waardoor Floyd geen adem meer kreeg en stierf. In een online statement zegt eigenaar Jed York dat het geld bedoeld is voor lokale en nationale organisaties die mee bijdragen aan de verandering in ons land.

"Mensen in ons land hebben pijn. Er zijn gruwelijke daden gepleegd. Het probleem is dat zwarte mannen, vrouwen, kinderen en andere minderheden nog steeds gediscrimineerd worden in ons land", klonk het bij York.

Maar Jed York schoof enkele jaren geleden zelf een speler opzij die opkwam tegen het rassengeweld in Amerika. Speler Colin Kaepernick ging tijdens het volkslied regelmatig op één knie zitten om te protesteren tegen het politiegeweld op zwarten. Het regende online dan ook reacties op de hypocrisie van York.