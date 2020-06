Duel tussen Anthony Joshua en Mike Tyson zal er niet komen: "Ik zie het niet gebeuren"

Een duel tussen Anthony Joshua en Mike Tyson lijkt er niet te komen. Volgens Joshua zal het niet gebeuren, omdat het leeftijdsverschil te groot is en omdat Joshua niet op veel steun zal kunnen rekenen als hij wint.

Joshua gaf meer uitleg bij The Sun. "Ik zie het niet gebeuren. Ik zal de enige zijn die gaat juichen als ik zou winnen. Tyson is één van de beste ooit en als ik zou winnen zou ik op veel boegeroep kunnen rekenen van de supporters", staat te lezen bij Het Nieuwsblad.

Een duel tussen Joshua en Fury lijkt er dan weer wel te komen. "Mijn voorkeur ligt uiteraard bij Fury. Ik ga hem zeker niet naar beneden praten, want hij is enorm belangrijk voor de sport. Het is ook een geweldig persoon", aldus de zwaargewichtkampioen.