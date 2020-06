'Bokskampioen gaat begrafenis van George Floyd betalen'

Het overlijden van George Floyd, veroorzaakt door het hardhandig politieoptreden bij een arrestatie, beroert vele mensen over de hele wereld. Zeker in de VS lopen de gemoederen hoog op. Tegelijkertijd is er ook veel solidariteit met de familie van de overleden man.

Floyd stierf nadat twee politieagenten hem vasthielden en een derde boven op zijn nek ging zitten, waardoor de man nog moeilijk kon ademen. De begrafenis van George Floyd zal op 9 juni plaatsvinden in zijn thuisstad Houston. Zeker in de Afro-Amerikaanse gemeenschap in de Verenigde Staten laat het incident diepe sporen na. Volgens ESPN gaat bokskampioen Floyd Mayweather de betaling van George Floyd betalen. Mayweather behaalde tijdens zijn actieve bokscarrière in het totaal vijftien wereldtitels.