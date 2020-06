Championship League Snooker van start gegaan: Judd Trump door naar de tweede ronde, vandaag komt Luca Brecel in actie

In het Engelse Milton Keynes is de Championship League Snooker van start gegaan. Wereldkampioen Judd Trump is al in actie gekomen en hij is door naar de volgende ronde, want hij won zijn groep op een vlotte manier.

Het snooker is opnieuw begonnen. In het Engelse Milton Keynes is de Championship League Snooker namelijk van start gegaan. Er zijn uiteraard heel wat veiligheidsmaatregelen en de wedstrijden worden achter gesloten deuren gehouden. Judd Trump, de wereldkampioen, is al in actie gekomen. Hij won zijn groep na een 3-0 overwinning tegen David Grace en twee 3-1 overwinningen tegen Elliot Slessor en Daniel Wells. Vandaag komt Luca Brecel in actie.