Luca Brecel wint na spannende slotpartij zijn groep en stoot door in Champions League

Luca Brecel is de poulefase in Milton Keynes goed doorgekomen. Daar doet hij mee aan het Champions League-toernooi. Brecel won zijn poule in de eerste ronde na een overwinning en twee gelijke spelen. Zo plaatste onze landgenoot zich voor de volgende fase.

In Milton Keynes worden alle matchen afgewerkt naar een best-of-4. Brecel werd in de eerste ronde ondergebracht in groep 9 en opende zijn toernooi met een 2-2 tegen Robbie Williams. In de tweede pot kwam Brecel sterk voor de dag: hij schudde een break van 138 uit zijn mouwen, de hoogste in zijn groep. Het hielp hem op weg naar een klinkende 3-0-overwinning. Brecel had genoeg aan een gelijkspel in de laatste partij om zijn groep te winnen en zich te plaatsen voor de volgende ronde. Dat lukte maar net: het werd tegen Jack Lisowski 2-2. NIEUWE POULEFASE Brecel zit dus bij de laatste zestien en er komt nu opnieuw een poulefase aan. De vier groepswinnaars kwalificeren zich voor de finale.