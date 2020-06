Naast Michael Jordan krijgt nu ook een golflegende een eigen documentaire

De laatste weken konden we op Netflix allemaal genieten van "The Last Dance", een documentaire dat werd gemaakt over de carrière van Michael Jordan. Nu zal ook Tiger Woods een eigen documentaire krijgen.

Volgens Het Laatste Nieuws zal HBO op het einde van het jaar een documentaire uitbrengen over Tiger Woods. De Amerikaan is een golflegende, maar naast de sport zelf is de 44-jarige Woods uiteraard ook bekend door zijn privéleven. Alle zaken zullen aan bod komen in de documentaire.