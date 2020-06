Quarterback uit NFL heeft zich niet populair gemaakt door enkele uitspraken: ploegmaats en LeBron James niet tevreden met die uitspraken

Kaepernick knielt bij het volkslied uit protest tegen de onderdrukking van de zwarten, maar volgens Brees is het een gebrek aan respect. "Ik ben het niet eens met iemand die ons land geen respect toont. We hebben nog een lange weg te gaan, maar als je respect toont voor de vlag, krijg je een teken van eenheid", aldus de quarterback en staat te lezen bij Sporza.

Zijn ploegmaats begrijpen zijn reactie echter niet. Zo vertelde wide receiver Michael Thomas dat Brees gewoon niet beter weet. Ook NBA-ster LeBron James is niet gelukkig met de uitspraak. Op Twitter reageerde hij dat het niets met respect te maken heeft en dat Brees het niet begrijpt.

WOW MAN!! 🤦🏾‍♂️. Is it still surprising at this point. Sure isn’t! You literally still don’t understand why Kap was kneeling on one knee?? Has absolute nothing to do with the disrespect of 🇺🇸 and our soldiers(men and women) who keep our land free. My father-in-law was one of those https://t.co/pvUWPmh4s8