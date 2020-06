Superster Conor McGregor slaat iedereen met verstomming en kondigt opnieuw afscheid aan

Tweemaal stopte McGregor reeds als kooivechter en evenveel keer waagde hij zich ook aan een comeback. Het is dus afwachten of het deze keer wel definitief is. Alleszins meent McGregor op zijn 31ste een punt te zetten achter zijn loopbaan.

De mededeling kwam er op sociale media. "Hallo iedereen, ik heb besloten om te stoppen met vechten. Bedankt voor al de geweldige herinneringen! Wat een rit is het geweest!" McGregor zette er ook een foto op waar hij samen met zijn moeder op staat na één van zijn wereldtitels.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ