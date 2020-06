Golfwereld rouwt om zwaar verlies: 38-jarige speler overlijdt na heuse storm en laat ongeboren kind achter

De golfwereld is in diepe rouw. De golfterreinen worden dan nog wel niet gebruikt voor officiële toernooien, spelers trainen uiteraard wel. In Amerika is dat voor één speler nefast afgelopen. Een verrassende storm heeft Justin Riegel het leven gekost.

Riegel is een PGA-prof en directeur van de Philmont Country Club in Philadelphia. Daar was hij één van de golfkarretjes binnen aan het zetten, toen plots een heuse storm kwam aanzetten en een boom op het clubhuis viel. Nadien belandde de boom op het vertrek met het golfmateriaal.

Twee anderen kwamen in hun wagen om het leven door andere omvallende bomen en ook brand bij de hoogspanningslijn vergde een dodelijk slachtoffer. Riegel zelf was pas 38. Zijn vriendin Kate moet later deze maand bevallen van hun eerste zoon.

A heartbreaking tragedy. The golf community mourns the passing of Justin Riegel, Philmont C.C.'s PGA Director of Golf. Rest in Peace, Justin. https://t.co/eXaC60ALrx — NJSGA (@NJSGA1900) June 5, 2020

Voor de moeder van Justin, Evette Riegel, is het ook een enorm zware klap. Zij verloor eerder ook al haar man en een andere zoon.