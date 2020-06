Luca Brecel opnieuw het Kanaal overgestoken voor Champions League en test negatief op coronavirus

Luca Brecel is opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk gereisd. Daar gaat hij de tweede fase van het Champions League-toernooi van Milton Keynes afwerken. Na de eerste ronde was Brecel kort naar België teruggekeerd vanwege de gezondheid.

Brecel had al drie partijen gespeeld in Milton Keynes, maar had tijdens zijn verblijf ginds onbedoeld de coronamaatregelen aan zijn laars gelapt. Daarom leek het hem beter om na de eerste ronde even naar huis terug te keren.

Ondertussen is hij dus opnieuw in het VK. Onze landgenoot moest na de oversteek zich wel laten testen op het coronavirus. De uitslag van de test is inmiddels bekend: Brecel is negatief. Dat meldt Sporza. Dat laat hem toe zonder verdere zorgen de rest van het toernooi af te werken.

WOENSDAG AAN DE BAK

Brecel won in de eerste ronde zijn poule, na één overwinning en twee gelijke spelen. Woensdag staat zijn eerstvolgende partij op het programma.