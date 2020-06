Vlaamse Zwemfederatie heeft een nieuwe voorzitter: "Ik wil mijn ervaring en passie ten dienste stellen"

De Vlaamse Zwemfederatie heeft met Pieterjan Vangerven een nieuwe voorzitter. Laurent Samyn had vorige week namelijk beslist om zijn mandaat als voorzitter met onmiddellijke ingang stop te zetten.

Vangerven hoopt verder te gaan op het positieve elan. "Ik heb zelf jarenlang gezwommen en ik wil mijn ervaring en passie ten dienste stellen aan de ruim 50.000 leden en clubs van de federatie", aldus Vangerven in Het Nieuwsblad.