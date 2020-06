Ronnie O'Sullivan uitgeschakeld in de Championship League snooker

Ronnie O'Sullivan, de nummer 6 van de wereld, is er niet meer bij in de Championship League snooker. De 44-jarige Brit werd in groep C uitgeschakeld door Stuart Bingham, de nummer 13 van de wereld.

Ronnie O’Sullivan is er niet bij in de finalegroep in het Championship League snooker. In het Engelse Milton Keynes werd de ervaren Brit in groep C uitgeschakeld door Stuart Bingham, de nummer 13 van de wereld. O’Sullivan won zijn eerste wedstrijd wel met 3-0 van Harvey Chandler en ook de tweede wedstrijd won hij met 3-1 van Sam Craigie. Stuart Bingham verloor van Craigie, maar won wel met 3-0 van Ronnie O’Sullivan, waardoor Bingham nog groepswinnaar werd en dus door zou gaan naar de volgende ronde.