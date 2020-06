🎥 Luca Brecel komt kolossale blunder te boven en gaat naar finaleronde Championship League

Luca Brecel drukt alvast zijn stempel op het snookergebeuren in Milton Keynes, zowel in positieve als negatieve zin. De Belg was in de tweede ronde van het Champions League-toernooi goed voor wat nu al de blunder van het toernooi wordt genoemd. Maar verliezen deed hij niet.

Na de groepswinst in de eerste ronde begon het in fase 2 van het toernooi voor Brecel met een partij tegen Mark Joyce. Tijdens het derde frame slaagde Brecel er in om drie keer op rij de rode bal te missen. Dan gaat het frame met 12-0 naar de tegenstander. Het frame was dus voorbij nog voor er een bal gepot was. Dé blunder van het toernooi, maar Brecel sleepte er wel nog een 2-2-gelijkspel uit.

Zonder die missers had hij dus misschien wel kunnen winnen, maar Brecel liet het niet in zijn hoofd slingeren. Hij speelde sterk tegen Ashley Carty door onder andere een break van 109 weg te potten en won die wedstrijd met 3-1.

Brecel kwam dan nog een keer aan de bak tegen Gary Wilson. Toen onze landgenoot weer twee keer een rode bal miste, was het de adem inhouden. De derde poging was deze keer wel raak. Het werd in deze partij 2-2. Brecel behield dus zijn ongeslagen status en dat bleek voldoende om zich te plaatsen voor de finaleronde.