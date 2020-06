Luca Brecel haalt titel in Championship League na geweldige prestatie in Final 4

Luca Brecel heeft een schitterende prestatie geleverd in de Championship League. Hoewel hij met een gelukje kon doorgaan naar de Final 4, zette hij het wel nog naar zijn hand om zo de titel binnen te halen.

In de Final 4 nam Luca Brecel het op tegen Stuart Bingham, Ryan Day en Ben Woollaston. Volgens Sporza won de Belg van Bingham en daarna speelde hij 2-2 gelijk tegen Ryan Day. Tegen Woollaston had hij genoeg aan een gelijkspel, maar Brecel had in het laatste frame een century nodig om een gelijkspel af te dwingen.

Daardoor won Luca Brecel de titel en komt hij naast enkele mooie namen te staan op het palmares. Zo heeft ook Judd Trump, de nummer één van de wereld, het al eens op zijn naam gezet. Brecel krijgt, dankzij zijn overwinning, een cheque van 50.000 euro mee naar huis.