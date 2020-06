Manager ziet het groot: "Brecel heeft het potentieel van O'Sullivan"

Is de trein van Luca Brecel vertrokken? Na zijn tweede toernooizege ooit in het snooker lijkt het erop dat Brecel zijn potentieel eindelijk aan het waarmaken is. Ook zijn manager Django Fung gelooft in 'The Belgian Bullet.'

"Luca is altijd al een ruwe diamant geweest", opent Fung in HBvL. Fung heeft ook toppers zoals Judd Trump, Neil Robertson en Ding Junhui onder zijn hoede. Tot voor kort was hij ook begeleider van Ronnie O'Sullivan. "Luca heeft het potentieel om wereldklasse te zijn zoals hen", spaart Fung de lof niet.

Tijd nodig

"In het snooker duurt het even voor je je potentieel kan omzetten in resultaten. Je hebt de nodige ervaring nodig. Luca is nog altijd maar 25", zegt Brecels manager. Ter vergelijking: Ronnie O'Sullivan is 44 jaar en behoort volgens velen nog altijd tot de wereldtop.

"Winnaar worden is een proces dat tijd nodig heeft. In januari verloor Brecel met 5-3 van wereldkampioen Trump maar Trump zei achteraf dat weing spelers het hem zo moeilijk gemaakt hadden bij zijn 6 eerdere toernooizeges van het seizoen. Het gaat over die laatste procentjes en dan is Luca Brecel een echte wereldtopper", besluit Fung.