Verschrikkelijke tragedie: 16-jarige juniorenwereldkampioene muurklimmen valt en komt om het leven

De sportwereld heeft helaas weer te maken gekregen met tragisch nieuws. Een muurklimster van amper 16 jaar, Luce Douady, is om het leven gekomen. Douady was bij de junioren al wereldkampioene en had dus een schitterende toekomst voor zich.

Die toekomst zal ze nu helaas niet meer waar kunnen maken. Douady stierf terwijl ze een berg aan het beklimmen was. Ze was met vriendinnen het Chartreuse-gebergte in getrokken. Op een lastige klim kwam ze ten val en ze overleefde het niet.

Bij de jeugd stond Douady bekend als één van de toptalenten. Naast de gouden medaille boulderen op het WK voor junioren had ze ook al een bronzen plak behaald op het EK lead. Veel en veel te vroeg is het Franse meisje aan haar einde gekomen. Onze redactie betuigt haar medeleven aan familie en vrienden van Douady.