De weg naar het WK wordt ingekort voor Luca Brecel

Luca Brecel heeft dan wel vorige week het eerste snookertoernooi sinds de coronabreak gewonnen, toch moet hij zich nog kwalificeren voor het WK snooker in augustus. Dinsdag kwam de snookerbond met meer info over die kwalificaties.

De kwalificaties zullen niet in het iconische Crucible Theatre plaatsvinden maar wel in het English Institute of Sport in Sheffield.

Traditioneel wordt in de 4 voorrondes naar een best of 19 gegaan. World Snooker heeft die regel echter aangepast en wil in één sessie naar een best of 11 gaan. Enkel de 4e en laatste voorronde gaat naar een langere best of 19.

Luca Brecel staat op plaats 37 van de wereldranglijst en komt erbij in voorronde 3. Hij moet dus nog twee wedstrijden winnen voor hij kan deelnemen aan het WK. "Kortere matchen zijn altijd in het nadeel van de betere speler", weet Brecel. Tegen wie Brecel het moet opnemen is nog niet bekend, wel dat het zeker een speler zal zijn van buiten de top 48.