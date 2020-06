Snooker verliest een van zijn lievelingsspelers en -commentator

In Spanje is ex-snookerspeler Willie Thorne overleden. De Engelsman was na zijn carrière als speler commentator en een graag geziene man in de snookerwereld. Hij overleed op 66-jarige leeftijd aan de gevolgen van leukemie.

Thorne won in zijn carrière slechts één rankingtoernooi, The Classic in 1985. Maar bij het snookerpubliek was hij vooral bekend als commentator bij de BBC.

Zijn bijnaam was The Maximum Man omdat hij op training meer dan 200 maximum breaks zou weggespeeld hebben.

In het voorjaar van 2020 werd bekend dat Thorne leukemie had. Vorige week werd hij opgenomen in het ziekenhuis , waar hij woensdagochtend overleed op 66-jarige leeftijd.

Vanuit de Britse sport- en snookerwereld worden massaal berichten van steun en herdenking gestuurd, een klein overzicht:

Thornes goede vriend Gary Lineker, net als Thorne afkomstig uit Leicester, heeft net als veel snookerspelers al gereageerd op Twitter. "Ik ben ontzettend bedroefd bij het overlijden van Willie Thorne", schrijft de voormalige voetballer. "Willie was een geweldige snookerspeler en een aardige man, die zijn laatste zwarte bal veel te vroeg gepot heeft. Rust zacht, Willie."

Deeply, deeply saddened to hear that my friend Willie Thorne has passed away. One of life’s great characters. A marvellous snooker player and a lovely man, who’s potted his final black much too soon. RIP Willie. — Gary Lineker (@GaryLineker) June 17, 2020

Very sad news today,Willie was one of my favourite people in snooker.

I know he had faults and weaknesses(we all do) but he was one of the games greatest ever characters,I’ll miss him ☹️ — stephen hendry (@SHendry775) June 17, 2020