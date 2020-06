Brecel in de clinch met O'Sullivan: "Jij hebt meer aandacht nodig dan mijn vrouw en hond samen"

Ronnie O'Sullivan heeft zich de woede van Luca Brecel op de hals gehaald. De excentrieke Engelsman had namelijk commentaar op het niveau van de Championship League Snooker, het toernooi dat Brecel won.

O'Sullivan deed zelf ook mee aan het toernooi maar werd in de tweede groepsfase uitgeschakeld door Stuart Bingham, toch heeft hij commentaar op het niveau van het toernooi. "Het was moeilijk om sommige groepswedstrijden te bekijken", zei O'Sullivan op social media. "Sommigen kunnen gewoonweg geen snooker spelen en zullen het ook nooit kunnen", klonk het.

Geen persoonlijke aanval, wel recht van antwoord

Luca Brecel won het toernooi en was niet gediend met de kritiek van O'Sullivan. Hoewel de Brit het niet op Brecel persoonlijk had, voelde de Belg zich wel geroepen om te antwoorden. "Ik zal iemand die zich boven een ander zet, nooit respecteren. Hij is een leuke snookerspeler maar hij heeft meer aandacht nodig dan mijn vrouw en hond samen", luidt de duidelijke boodschap van The Belgian Bullet.