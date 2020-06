Krijgen we binnenkort een Belg te zien in de UFC? "Ik sta er niet ver van"

Krijgen we binnenkort opnieuw een Belg te zien in de UFC? De kans is bestaande, want de 22-jarige Rustam Serbiev is aan een opmars bezig. Hij hoopt ooit de wereldtitel naar België te kunnen brengen.

Met zijn 22 jaar heeft Rustam Serbiev nog een mooie carrière voor zich. De Tsjetsjeense Belg is aan een opmars bezig in de MMA en in een interview bij Sporza legt hij uit dat hij niet ver staat van een kans in de UFC. "De UFC is mijn droom. Ik moet ambitieus zijn en niets zal mij tegenhouden. Ik ben nog jong, maar ik hoop voor mijn 30ste de wereldtitel naar België te brengen', aldus de 22-jarige kooivechter. Volgende week zal Serbiev een wedstrijd spelen in Wit-Rusland. "The Warrior" verloor nog niet in zijn profcarrière.