Volgt na Tokio 2020 ook nog Parijs 2024 voor Nina Derwael? "Dat ik nu hoop tot dan nog door te gaan, is wel een beetje zijn invloed, ja"

Nina Derwael hoopt te schitteren volgend jaar op de Olympische Spelen, maar ze kijkt ook al vooruit. Volgt na Tokio, ook Parijs vier jaar later? Het heeft er alle schijn naar.

Vdk Bank gaat de 20-jarige wereldkampioene sponsoren tot 2024. Een duidelijk signaal dat de gymnaste er nog vier jaar gaat bijdoen? De Limburgse staat er alvast voor open.

Nu werk ik vooral naar de Spelen van 2021 toe en dan zijn we alweer een jaartje verder,” zegt ze. “In 2023 wil ik graag meedoen aan het WK artistieke gymnastiek in eigen land en tegen dan is Parijs niet meer zo ver weg. Dus waarom niet, ja", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Ook Siemen Voet, profvoetballer bij Club Brugge, is een deel van de reden om er na Tokio nog een verlengstuk aan te breien: “Dat ik nu hoop tot Parijs 2024 door te gaan, is wel een beetje zijn invloed, ja,”

Dezelfde leefwereld

“Hij motiveerde me daarin: ’Allez, doe nog wat voort. Als je naar de Spelen van Parijs gaat, kan ik misschien komen kijken. Het helpt dat we beiden in dezelfde leefwereld zitten. Als ik niet met een sporter een relatie had, dan was de kans groot dat ik het na Tokio voor bekeken zou houden en me in de ‘gewone’ wereld zou wagen..."