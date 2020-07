Zuid-Koreaanse pleegt zelfmoord na aanhoudend pestgedrag van coaches

In Zuid-Korea is vorige maand het levenloze lichaam teruggevonden van de Zuid-Koreaanse triatlete Choi Suk-hyeon. In haar dagboek beschrijft ze dat ze door haar coaches geslagen is en elke dag moest huilen.

Suk-hyeon maakte ook opnames van het misbruik, de fragmenten werden uitgezonden op de Zuid-Koreaanse televisie. De trainer zegt haar dat ze drie dagen niet mag eten en dan valt het geluid van een slag. In 2015 won ze als junior brons op de Aziatische kampioenschappen, maar het gedrag van haar coaches werd haar fataal. Ze had eerder het geweld aangeklaagd bij het Zuid-Koreaanse olympsch comité maar haar klacht viel in dovemansoren. Een woordvoeder van het olympisch comité weigerde te bevestigen dat ze haar klachten genegeerd hebben en beloofde gepaste maatregelen te ondernemen tegen de trainers van Suk-hyeon.