Lara van Ruijven nog steeds in kritieke toestand: ze wordt in een kunstmatige coma gehouden

Het gaat niet goed met de Nederlandse Lara van Ruijven. De shorttrackster zou nog steeds in kritieke toestand zijn en ze wordt in een kunstmatige coma gehouden in een Frans ziekenhuis.

De Nederlandse van Ruijven zou kampen met een stoornis aan het auto-immuunsysteem. Er waren ernstige complicaties en daardoor is de shorttrackster opgenomen in een Frans ziekenhuis in Perpignan. Volgens Het Nieuwsblad is haar toestand nog steeds kritiek. Ze wordt in een kunstmatige coma gehouden. De shorttrackster werd voorbije week al twee keer geopereerd.