Delfine Persoon staat dicht bij een herkansing tegen Katie Taylor

Delfine Persoon zou binnenkort eindelijk haar herkansing kunnen krijgen. Er zou namelijk bijna een akkoord zijn tussen haar en Katie Taylor. In 2019 won Taylor van de Belgische, maar na de wedstrijd was er heel wat controverse.

In 2019 moest Persoon haar WBC-wereldtitel aan Katie Taylor laten. Taylor won, maar na de wedstrijd was er toch heel wat discussie, want Persoon was zeker niet minder dan Taylor tijdens de wedstrijd. De Belgische wilde dan ook graag een rematch.

Bij Het Laatste Nieuws staat te lezen dat er nu ook een rematch zou kunnen komen. Eddie Hearn, de promotor van Katie Taylor, gaf meer uitleg bij IFL TV. "Katie wil opnieuw tegen Persoon vechten omdat er mensen zijn die twijfelen aan haar overwinning tegen haar. Een akkoord is dichtbij", aldus Hearn.