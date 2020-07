Vreselijk nieuws: Nederlandse wereldkampioene Lara van Ruijven verliest haar strijd en overlijdt op 27-jarige leeftijd

Waar Nederland al enkele weken voor vreesde, is werkelijkheid geworden: Lara van Ruijven heeft het niet gehaald. De 27-jarige shorttrackster is in een ziekenhuis in het Franse Perpignan overleden. Dat heeft de Nederlandse schaatsbond bekendgemaakt.

Het zag er al niet goed uit toen ze vorige maand op stage met de Nederlandse ploeg te kampen kreeg met een stoornis aan haar auto-immuunsysteem en daardoor in het ziekenhuis belandde. Al snel bleek dat haar een gevecht voor haar leven wachtte. Tot twee keer toe werd Van Ruijven geopereerd. Ze werd in een kunstmatige coma gehouden, maar is nu toch aan de gevolgen van haar auto-immuunziekte overleden. Van Ruijven was regerend wereldkampioene op de 500m. Ook schaatste ze met de Nederlandse aflossingsploeg op de Winterspelen naar de bronzen medaille. Onze redactie wenst vrienden en familie veel sterkte.