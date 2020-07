Belgische zwemster stopt met haar internationale carrière

Juliette Dumont, een 20-jarige zwemster, stopt met haar internationale carrière. Dumont is de tweede snelste Belgische zwemster op de 50 meter vrije slag en ze was aanwezig op twee EK's.

Juliette Dumont wordt gezien als een groot talent, maar de 20-jarige zwemster zegt, volgens Het Nieuwsblad, haar internationale carrière vaarwel. Het is opvallend, want Dumont is, achter Jolien Sysmans, de tweede snelste Belgische zwemster op de 50 meter vrije slag. Op de 100 meter vrije slag heeft ze de derde snelste tijd.

Ze was er bij op twee verschillende EK's en op het EK voor junioren in 2017 eindigde ze zelfs op de tweede plaats bij de 4x200 meter vrije slag en op de derde plaats bij de 4x100 meter vrije slag.