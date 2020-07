Organisatoren laten zich uit over Olympische Spelen 2021: "Als de situatie blijft zoals nu, kan het niet doorgaan"

De Olympische Spelen zijn al met een jaar verplaatst, maar de organisatoren houden de situatie nauwlettend in de gaten. Ze hopen dat er snel een vaccin komt, want als er binnen nu en een jaar niet veel zou veranderen, moeten ze nadenken over een annulatie.

Volgens Het Nieuwsblad maakt de organisatie van de Olympische Spelen zich zorgen. Ze hopen namelijk dat er snel een vaccin komt, want als de situatie volgend seizoen nog is zoals nu, denken ze eraan om de Spelen te annuleren. Yoshiro Mori gaf meer uitleg bij Japanse NHK. "Het belangrijkste is dat er zo snel mogelijk een vaccin komt. Als de situatie volgend jaar nog steeds is zoals het nu is, kunnen we de Spelen niet organiseren. Toch kan ik mij niet inbeelden dat de situatie volgend jaar nog zo zal zijn", probeert Mori gerust te stellen.