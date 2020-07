Mike Tyson (54) maak na 15 jaar zijn comeback in het boksen

Mike Tyson zal binnenkort dan toch opnieuw een bokswedstrijd spelen. De 54-jarige Tyson zal op 12 september deelnemen aan een exhibitiematch. Daarin neemt hij het op tegen de 51-jarige Roy Jones Junior.

Goed nieuws voor de fans van het boksen, want binnenkort gaan ze Mike Tyson nog eens aan het werk kunnen zien. De bokslegende zal op 12 september deelnemen aan een exhibitiematch en daarin neemt hij het op tegen de 51-jarige Roy Jones Junior.

Het is opvallend, want Mike Tyson is ondertussen 54 jaar oud en volgens Het Nieuwsblad was zijn laatste bokswedstrijd 15 jaar geleden. Zijn tegenstander, Roy Jones Junior, heeft in 2018 nog een bokswedstrijd afgewerkt.