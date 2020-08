Spannend gevecht op het programma in de UFC komend weekend

Net zoals de voorbije weken staat er komend komend weekend een "UFC Fight Night" op het programma. En het Main Event zal voor spektakel zorgen, want in de Heavyweight nemen Derrick Lewis en Aleksei Oleinik het tegen elkaar op.

De 35-jarige Derrick Lewis is enorm populair. "The Black Beast" gaat al sinds 2010 mee in de UFC en hij staat momenteel nog steeds op een knappe vijfde plaats in de ranking van de Heavyweight. Hij heeft een record van 23 overwinningen en 8 nederlagen.

Alexey Oleynik is al 43 jaar oud, maar ook hij kan nog zijn mannetje staan in de UFC. Hij heeft een waanzinnig record van 61 overwinningen en 13 nederlagen. Hij staat voorlopig op de 12de plaats in de Heavyweight.