Coronamaatregelen licht versoepeld voor sportsector in Antwerpen

Provinciegouverneur van Antwerpen Cathy Berx heeft woensdagmiddag een persconferentie gegeven om een update te geven van de strenge coronamaatregelen in Antwerpen.

De belangrijkste beslissing in de sportsector is dat de fitnesscentra opnieuw open mogen gaan in de provincie, al is het onder strenge voorwaarden. Het aantal aanwezigen is gelimiteerd en elke club moet de richtlijnen duidelijk afficheren. Centra die zich niet aan de maatregelen houden, kunnen verplicht worden om opnieuw te sluiten.

Sporten

Kinderen onder de 12 jaar mogen in teamverband sporten, in groepen van maximaal 50 personen. Zij mogen wél met contact sporten.

Jongeren tussen de 12 en de 18 jaar mogen sporten in groepen tot maximaal 10 personen. Die personen moeten steeds dezelfden zijn, tenzij op sportkampen. Contact is bij hen ook toegelaten, al moeten ze bij sporten zoals judo wel een mondmasker dragen.

Volwassenen mogen nog steeds geen contactsporten uitoefenen. Ze mogen wel sporten met maximaal 10 mensen, ook steeds dezelfden.