Stipe Miocic en Daniel Cormier staan voor de derde keer tegenover elkaar in de UFC

Deze zondag is het zo ver. Dan staan Stipe Miocic en Daniel Cormier tegenover elkaar in een titelgevecht in de heavyweight. Het is de derde keer dat ze tegenover elkaar staan en beide heren konden al één keer van elkaar winnen.

Het belooft een zeer spannend main event te worden in de UFC komend weekend. "UFC 252" staat namelijk op het programma en daarin neemt Stipe Miocic, de wereldkampioen in de heavyweight, het op tegen Daniel Cormier, de eerste achtervolger. Het is de derde keer dat ze tegenover elkaar staan. In juli 2018 won Cormier van Miocic, maar in augustus 2019 trok Miocic het laken naar zich toe. Miocic, 19 overwinningen en 3 nederlagen, is dus voorlopig de wereldkampioen, maar Daniel Cormier, 22 overwinningen en 2 nederlagen, zal er alles aan willen doen om de wereldtitel opnieuw binnen te halen.