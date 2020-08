Verrassing op WK Snooker: Judd Trump uitgeschakeld in kwartfinales

Judd Trump zal niet voor het tweede jaar op rij het WK snooker op zijn naam kunnen zetten. De nummer één van de wereld werd deze middag namelijk uitgeschakeld in de kwartfinales door Kyren Wilson.

Judd Trump begon in zijn kwartfinale natuurlijk als favoriet, maar de wedstrijd is anders uitgedraaid. Kyren Wilson, de nummer acht van de wereld, speelde een uitstekende wedstrijd en liet Judd Trump nooit in de wedstrijd komen.

Wilson haalde het uiteindelijk met 13-9 van Trump. De nummer één van de wereld zal zo het WK snooker niet voor de tweede keer op rij kunnen winnen. De andere kwartfinales zijn nog volop aan de gang.