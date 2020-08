Freddy De Kerpel ziet maar één favoriet: "Alles is in het voordeel van Delfine Persoon"

Freddy De Kerpel kijkt uit naar het treffen tussen Katie Taylor en Delfine Persoon. Vorig jaar werd Persoon nog onterecht van de overwinning gehouden na een onomstreden beslissing van de jury.

Dat speelt in het voordeel van Delfine Persoon, vindt Freddy De Kerpel. "Delfine weet dat ze vorig jaar had moeten winnen. Ze weet dat ze beter is en dat is een voordeel. Ook fysiek is ze veel sterker dan Taylor."

"Alles is in het voordeel van Persoon. Ze heeft alle troeven in handen om de wedstrijd te winnen. Taylor verdient een miljoen euro per jaar, maar Persoon weet dat ze dat niet waard is. Taylor is geweldig overroepen", vertelt De Kerpel aan Sporza.

Vorig jaar boorde de jury Persoon de overwinning door de neus. "Ook dit jaar hoeft Persoon op geen steun te rekenen van de jury. Die zal weer niets toevoegen", is De Kerpel streng.

"Het is ook in het voordeel van Persoon dat er dit jaar geen volk aanwezig zal zijn. Vorig jaar zat de zaal voor 90% vol met fans van Taylor."