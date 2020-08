Vanavond is het zover: Katie Taylor vs Delfine Persoon (deel 2)

Zaterdagavond neemt Delfine Persoon het (opnieuw) op tegen de Ierse Katie Taylor. Persoon is uit op revanche na de twijfelachtige uitkomst na het eerste kamp vorig jaar.

De kamp zal niet in Madison Square Garden plaatsvinden zoals een jaar geleden, wel in het Engelse Brentwood. Meer bepaald in de achtertuin van promotor Eddie Hearn. Een enorm voordeel voor Persoon is dat er geen publiek aanwezig zal zijn. Op het Britse vasteland zijn veel meer supporters voor Taylor dan voor Persoon. Bovendien wordt de jury nogal snel beïnvloed door het publiek.

En die jury stond na de eerste kamp onder druk. Menig objectieve boksofficial vond dat Persoon de kamp op punten gewonnen had maar de jury gaf de overwinning toch aan Taylor. De teleurstelling droop van het gezicht van Persoon, die zo snel mogelijk een rematch wou maar ook neit verwacht had dat die rematch er ooit zou komen.

Er is geen vast tijdstip vastgelegd wanneer de kamp tussen Persoon en Taylor plaatsvindt. Er wordt verwacht dat ze tussen 21u en 22u de ring zullen betreden.

