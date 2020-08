Dan toch geen revanche voor Delfine Persoon: deze keer terechte wereldtitel voor Ierse opponente

Het is Delfine Persoon dan toch niet gelukt om revanche te nemen voor die controversiële nederlaag die ze leed in Madison Square Garden in New York. Zowat de hele sportwereld vond het onterecht dat Katie Taylor na die kamp de wereldtitel bij de lichtgewichten toegewezen kreeg.

In aanloop naar de rematch was er alvast plaats voor een stevige psychologische oorlogsvoering. Persoon meende dat Taylor niet op haar tempo mee zou boksen en het vooral op een lopen ging zetten. Taylor was naar verluidt woest vanwege die uitlatingen, maar hield het hoofd koel tijdens de kamp. DUIDELIJKERE SCORE Het werd een intens gevecht van tien ronden, maar de score was wel duidelijker in het voordeel van Taylor dan in New York. De drie juryleden kwamen tot volgend verdict: 98-93, 96-94 en 96-94. In het vorige onderlinge duel vond één van de drie juryleden beide boksters evengoed. Geen eerherstel dus voor Persoon. In ronde 8 had ze haar tegenstandster tot tweemaal toe bijna te pakken, maar de taaie Taylor bleef overeind en verlengde haar wereldtitel.